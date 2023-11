Petrobras aprova plano estratégico com investimentos de US$ 102 bilhões

A Petrobras aprovou nesta quinta-feira (23) o plano estratégico referente ao período de 2024 a 2028 com previsão de investimentos de US$ 102 bilhões, 31% acima dos US$ 78 bilhões do plano anterior, que considerava os aportes entre 2023 e 2027. Petróleo e gás natural continuarão como as principais fontes de geração de recursos, diz o comunicado divulgado pela estatal, enquanto investimentos “rentáveis” em baixo carbono “ganham relevância para a geração de valor a longo prazo”.

Segundo o presidente da empresa, Jean Paul Prates, os investimentos em baixo carbono serão intensificados, “com projetos rentáveis para geração de valor a longo prazo”. A Petrobras pretende investir 9% do investimento total em iniciativas de baixo carbono nos próximos cinco anos





