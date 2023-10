Petróleo sobe com ataque dos EUA a alvos ligados ao Irã na Síria

Petróleo: barril de Brent chegou a subir 2,6%, para mais de US$ 90 (Olga Rolenko/Getty Images)Última atualização em 27 de outubro de 2023 às, 15h40.saltou depois que os Estados Unidos conduziam ataques a duas instalações ligadas ao Irã na Síria.possa desencadear um conflito mais amplo no Oriente Médio e comprometer o fornecimento de petróleo.Os EUA realizaram os ataques depois que tropas americanas foram alvejadas.

Os ataques dos EUA são a primeira ofensiva conhecida do país na região desde que o conflito eclodiu com o ataque do Hamas a Israel no dia 7 de outubro.. Embora até agora o conflito não tenha causado distúrbios significativos ao comércio global de petróleo, ele se desenrola nas vizinhanças do, que responde por cerca de um terço do abastecimento global. Isso aumentou a volatilidade no mercado futuro e de opções.

“A situação tensa no Oriente Médio também deve dar suporte ao preço do petróleo na semana que vem”, disseram analistas do Commerzbank, incluindo Thu Lan Nguyen. “A atenção está focada particularmente no Irã, que pode decidir intervir no conflito.” headtopics.com

Mas enquanto a guerra gera um prêmio de risco no mercado futuro, o mercado físico dá sinais de demanda fraca.

