Petróleo fecha em baixa após pedido de interrupção de exportações a Israel e pressão dos estoques dos EUA

No entanto, de um modo geral, "continuamos a vê-los regressando a níveis de antes do ataque do Hamas a Israel. O prêmio de risco geopolítico se desfez gradualmente, com os investidores aparentemente mais esperançosos de que não a guerra não irá se espalhar para um conflito mais amplo e perturbar os fluxos de petróleo", avalia Erlam.

