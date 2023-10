Petkovic critica Gabigol com a camisa 10 do Flamengo: 'Não gostei'

Rio - Um dos maiores camisas 10 da história do Flamengo, Petkovic criticou a decisão de dar o número histórico a Gabigol. Em entrevista ao 'Lance!', o sérvio afirmou que a mudança trouxe ainda mais responsabilidade para o atacante, que não vive grande temporada. “A camisa 10 é pesada, não é fácil. Quando ele pegou a camisa 10 eu não gostei.

E eu acho que hoje ele é cobrado ainda mais por causa disso”, declarou Pet. Gabigol passou a vestir a camisa 10 em 2023, já que Diego Ribas, que utilizava o número, se aposentou no fim do ano passado. Antes, o atacante fez história e se tornou ídolo rubro-negro vestindo a camisa 9, que passou a ser adotada por Pedro. Gabigol vive seu momento mais crítico desde que chegou ao Flamengo, em 2019. O atacante não balança as redes há mais de dois meses.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Grupo político do Flamengo defende que clube não renove com GabigolConselheiros entendem que atacante não está performando e que ampliação do vínculo atrapalharia decisão de futuras gestões Consulte Mais informação ⮕

Grupo político do Flamengo se manifesta contra renovação de Gabigol: 'Não há justificativa'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Grupo político do Flamengo defende que clube não renove com GabigolConselheiros entendem que atacante não está performando e que ampliação do vínculo atrapalharia decisão de futuras gestões Consulte Mais informação ⮕

Petkovic critica escolha da camisa 10 para Gabigol: “Muito pesada'Petkovic é o entrevistado do programa 'Fala Jogadô' e relembra várias passagens de sua vitoriosa carreira Consulte Mais informação ⮕

Grupo político do Flamengo se manifesta contra renovação de GabigolO FlaFUT emitiu um comunicado explicando os motivos do posicionamento Consulte Mais informação ⮕

Flamengo vive onda quase unânime contra renovação antecipada de Gabigol; entendaDe conselheiros à diretoria, clube tem maioria contra ampliação do vínculo que só vence no fim de 2024. Nem Landim está totalmente convencido Consulte Mais informação ⮕