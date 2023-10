Petkovic critica escolha da camisa 10 para Gabigol: “Muito pesada'

Petkovic foi o 15º convidado do “Fala, Jogadô!”, programa de entrevistas do Lance!. O ex-jogador recebeu a apresentadora Ana Goebel em sua casa no Rio de Janeiro, e relembrou grandes momentos da sua carreira, como a decisão de deixar o Real Madrid para jogar no Vitória, a dobradinha com Adriano Imperador em 2009 e sobre a responsabilidade de vestir a camisa 10 no Flamengo.

Para Pet, vestir a camisa 10 traz uma responsabilidade enorme para um jogador e que isso prejudicou o atacante Gabigol nesse último ano. “A camisa 10 é pesada, não é fácil. Quando ele pegou a camisa 10 eu não gostei. Com todo respeito, mas pouquissimas pessoas no Flamengo pós-Zico conseguiram vestir a 10 e ter sucesso. Primeiro que ele é atacante e camisa 10 é para um meia. E eu acho que hoje ele é cobrado ainda mais por causa disso.”

Em 2009, Petkovic era um dos principais líderes do elenco do Flamengo e inclusive ajudou a convercer a diretoria a vender Emerson Sheik para o Al Ain, dos Emirados Árabes. “A única coisa que falei com propriedade e conhecimento para diretoria foi para vender o Sheik porque o Zé Roberto iria jogar. O resto era lógica, palpite, intuição. Porque o Sheik, com um caminhão de dinheiro esperando ele, vai ficar feliz aqui? Não. Quando não está feliz, estraga o ambiente. Nós não podíamos ter isso. O Zé Roberto é um baita jogador, e vai jogar porque ele é atacante. headtopics.com

"O Imperador precisava fazer dar certo dentro da própria casa, porque ele virou Imperador lá fora, mas aqui faltava alguma coisa. E esse ano foi maravilhoso e ele fez por merecer." Pet foi convencido a jogar no Vitória porque disseram ao ex-jogador que o time baiano era campeão… só não explicaram que era campeão estadual, ao invés de Brasileiro

