Pesquisa TIC Domicílios 2023 traça panorama do acesso à internet no Brasil

Na última semana, o Comitê Gestor da Internet no Brasil lançou a pesquisa TIC Domicílios 2023. O estudo traça um raio-x importante do acesso à internet no País, levantado pelos/as especialistas do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do NIC.br. Ao analisar os dados, nota-se que o Brasil está na vanguarda das grandes nações quando se fala de acesso à rede mundial de computadores. Há, no entanto, uma série de lacunas nesse acesso.

A pesquisa aponta dados sobre a proporção de domicílios no País com internet, entre urbanos e rurais; se os/as brasileiros/as estão mais conectados/as à rede, quais os principais fatores que limitam a apropriação de oportunidades online pela população e as suas formas de uso por indivíduos de 10 anos de idade ou mais. Além do acesso, a pesquisa abordou o comparativo entre o uso de computador e de outros dispositivos para acessar a internet, as habilidades de seus usuários, finalidades de serviços públicos ou Governo Eletrônico, comércio eletrônico e atividades culturais





