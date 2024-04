Pesquisa revela falta de familiaridade e experiência com neurodiversidade no mercado de trabalho

A pesquisa 'Neurodiversidade no Mercado de Trabalho' mostra que, no ambiente de trabalho, quase a metade dos entrevistados nunca trabalhou diretamente com pessoas neurodivergentes, 21,4% tiveram experiências desafiadoras e apenas 30% considerou ter experiências positivas. O estudo também aponta que 75% dos brasileiros estão familiarizados com o termo 'neurodiversidade', o que inclui Transtorno de Espectro do Autismo (TEA) e outras condições, sendo 48,6% com conhecimento limitado.

Outros 25% nunca haviam tido contato com a expressão. Além disso, 86,4% dos entrevistados dizem que nunca participaram de treinamentos ou programas relacionados ao tema no ambiente corporativo. O levantamento, que ouviu 12 mil profissionais e estudantes, foi realizado pela empresa Consultoria Maya, em parceria com a Universidade Corporativa Korú, e apoio da startup Tismoo܂me e do Órbi Conecta

