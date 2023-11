Perfil nas redes põe Elis Regina para cantar Marília Mendonça em versão criada por inteligência artificial; ouça

Em algumas versões publicadas pela página, a voz de Elis criada pela IA aparece em duetos com a filha da Pimentinha, como nas canções "Tá perdoado" e "Num corpo só", sucessos de Maria Rita. O autor das postagens não foi identificado.

Brasil está entre signatários de projeto, que destaca 'a necessidade urgente de compreender e administrar coletivamente os riscos potenciais' da tecnologia ‘ONU precisa passar por reforma e aumentar Conselho de Segurança para se manter relevante’, diz ministro da Defesa do Reino Unido

Em entrevista ao GLOBO, James Heappey afirma que resolução do colegiado precisa incluir que Israel tem o direito de se defender dos ataques do Hamas Conselho Nacional de Direitos Humanos vê situação ‘preocupante’ e cobra explicações de Silvio Almeida

Órgão ligado ao ministério enviou ofício após exoneração de coordenadora responsável pelo programa de proteção aos defensores dos direitos humanosMichelle Williams viraliza ao imitar Justin Timberlake em audiolivro de Britney Spears

Indicada cinco vezes ao Oscar, atriz empresa voz para versão em áudio de autobiografia de cantora americana; trabalho vem sendo elogiadoLula sanciona lei que prevê refinanciamento de dívidas do Fies; entenda as condições

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

REVISTAISTOE: Graciele Lacerda se pronuncia sobre perfil fake supostamente criado para atacar a Família CamargoA influenciadora Graciele Lacerda se pronunciou após ter sido acusada de criar um perfil falso nas redes sociais para atacar a família do noivo, o sertanejo

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Vídeo mostra perfil fake no celular de Graciele Lacerda; assistaAtual de de Zezé Di Camargo foi acusada de criar um perfil falso para falar mal da família de Zezé Di Camargo

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Zezé Di Camargo defende Graciele e explica motivos da criação de perfil fakeNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Wanessa e cunhada vão processar Graciele por ataques com perfil fakeGraciele Lacerda tomará medidas cabíveis; Zezé Di Camargo está do lado da noiva

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

TEC_MUNDO: WhatsApp vai permitir usar foto de perfil alternativa para mais privacidadeRecurso em fase de implementação no WhatsApp permite usar outra imagem de exibição apenas com contatos ou amigos próximos.

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Regina Volpato retorna ao SBT: 'Contente com o novo desafio'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕