Pérez abandona la carrera en la primera vuelta tras un incidente con Leclerc

Checo Pérez ha tenido que dejar la carrera, tras un accidente con Charles Leclerc apenas empezar. Max Verstappen se hizo con el primer lugar en la primera curva del circuito, con una excelente largada. Se está corriendo en el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

Después de la clasificación, Charles Leclerc inició desde la primera posición, seguido por su compañero de equipo Carlos Sainz. Verstappen lo hizo en tercer lugar y Checo Pérez fue quinto. Entre los dos pilotos de Red Bull salió Daniel Ricciardo, que fue la gran sorpresa del sábado al conseguir su mejor posición de salida de esta temporada. Fernando Alonso no tuvo una buena clasificación y salió decimotercero.

