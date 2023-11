Ópera La Traviata retorna ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro após 22 anos

Decaída, corrompida, perdida, desencaminhada, transviada. São muitas as traduções possíveis para “La Traviata”, ópera de Giuseppe Verdi que voltou na noite de sexta-feira (17) ao palco do Theatro Municipal após 22 anos (a temporada segue com récitas neste domingo e nos dias 23, 24, 25 e 26). Todas carregam o peso do julgamento que a sociedade faz das mulheres que não seguem a cartilha “bela, recatada e do lar”.

E é isso que torna o libreto de Francesco Maria Piave tão atual, mesmo 170 anos após sua estreia. — Violetta Valéry é um ícone — diz a soprano argentina Laura Pisani, referindo-se à protagonista, que divide com as cantoras Ludmilla Bauerfeldt e Michelle Menezes. — Ela rompe com os papéis aceitáveis de mãe, esposa e filha exemplar, e por isso é castigad





🏆 3. JornalOGlobo » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Kristine Opolais no Theatro Municipal: assinante O GLOBO tem 50% de descontoNo dia 18 de novembro, o Theatro Municipal recebe Kristine Opolais. Assinantes do jornal O GLOBO tem 50% de desconto na compra de até dois ingressos

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Após aposentadoria, cães da Guarda Municipal do Rio vão para adoção; veja fotosAnimais são da raça Pastor Belga de Malinois e atuavam no Grupamento de Operações com Cães

Fonte: CNNBrasil - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Homem é flagrado importunando sexualmente estudante na porta de escola municipal, na Zona Oeste do RioCaso aconteceu no último dia 6, às 8h20 da manhã, em Curicica. Imagens da câmera de segurança flagraram a ação

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Aposentados, cães 'augentes' da Guarda Municipal do Rio podem ser adotadosMike, Elmo e Odara são pastores belgas de Malinois que deixaram o serviço da Guarda

Fonte: jornalextra - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Secretário municipal de educação do Rio determina suspensão das aulas nas escolas da Zona OesteSecretário municipal de educação do Rio determina suspensão das aulas nas escolas da Zona Oeste

Fonte: jornalextra - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Portal e aplicativo da Secretaria municipal de Saúde do Rio ampliam acesso de moradores a serviçosSistemas permitem que usuários recebam laudos de exames laboratoriais e de imagem diretamente no celular ou no computador

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »