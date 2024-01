Pequena cidade mineira tem sete aplicativos de transporte criados por empreendedores locais

Enquanto nas metrópoles a maioria fica entre dois apps de transporte, moradores da pequena cidade mineira têm 7 alternativas locais — Foto: Edilson Dantas / O Globoe 99 dominam a preferência dos passageiros, em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, eles enfrentam uma imbatível concorrência. No município de 40,6 mil habitantes há pelo menos sete aplicativos de transporte criados por empreendedores locais, sem contar os dois gigantes do setor.

Não se tem notícia no Brasil de uma cidade com tantos apps similares.São iniciativas de moradores que já atuavam como motoristas de aplicativos, mas decidiram criar suas próprias empresas em busca de independência financeira, maiores ganhos e — por que não? — crescer no mundo dos negócios. — Em 2019, quando o serviço de transporte por aplicativos começou a deslanchar aqui em Santa Rita, só havia Uber. Decidi criar um aplicativo local para que a população tivesse opção de mobilidade, além do transporte público e dos táxi





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Vulcão entra em erupção e engole casas em cidade portuária na IslândiaUm vulcão entrou em erupção e engoliu pelo menos três casas na pequena cidade portuária de Grindavik, a sudoeste da capital Reykjavik. Esta é a quinta erupção no país em menos de três anos. Moradores foram evacuados antes da chegada do magma vulcânico. Imagens de drone compartilhadas nas redes sociais mostram a 'avalanche de lava' que atingiu a cidade. A população local tem enfrentado dificuldades e a publicação dos vídeos visa chamar a atenção para a situação.

Fonte: RevistaEpoca - 🏆 17. / 63 Consulte Mais informação »

Polícia cogita a possibilidade de tentativas de tomada de comando por grupos rivais na Zona Oeste da capital e na Baixada FluminenseZona de conflito. Ônibus foram incendiados na região de Santa Cruz, na Zona Oeste, em outubro deste ano: ação foi orquestrada após morte de sobrinho de Zinho — Foto: Reprodução/TV Globo, coloca um ponto de interrogação e pode mudar o jogo de forças na guerra entre grupos paramilitares que há mais de dois anos deixa um rastro de sangue e impacta a vida de milhões de moradores da Região Metropolitana fluminense. O chefe da maior(PF) neste domingo, enquanto sua quadrilha enfrenta o momento de maior fragilidade de sua história, num processo de fragmentação desde a morte, em 2021, de Wellington da Silva Braga, o Ecko, irmão de Zinho e seu antecessor no controle do bando.Com Zinho atrás das grades, a polícia não descarta a possibilidade de que rivais tentem se aproveitar em busca de tomar o comando das áreas em conflito na Zona Oeste da capital e na Baixada Fluminense

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Jesus seria mulher e negra, talvez trans, caso nascesse nos dias de hojeJesus seria mulher e negra, talvez trans, caso nascesse nos dias de hoje. E"os homens e mulheres de bem" a matariam em nome de Deus.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Polícia investiga uso de deepfake em eleições municipais no BrasilA polícia investiga o uso de deepfake em eleições municipais no Brasil, onde áudios falsos de políticos estão sendo criados com o uso de inteligência artificial.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Vulcão entra em erupção e engole casas em cidade portuária na IslândiaUm vulcão entrou em erupção e engoliu pelo menos três casas na pequena cidade portuária de Grindavik, a sudoeste da capital Reykjavik. Esta é a quinta erupção no país em menos de três anos. Moradores foram evacuados antes da chegada do magma vulcânico. Imagens de drone compartilhadas nas redes sociais mostram a 'avalanche de lava' que atingiu a cidade. A população local tem enfrentado dificuldades e a publicação dos vídeos visa chamar a atenção para a situação.

Fonte: RevistaEpoca - 🏆 17. / 63 Consulte Mais informação »