Pep Guardiola assina livro de condolências a Bobby Charlton e prega paz no clássico com o United

O Manchester City vem fazendo de tudo para evitar um clima hostil no clássico deste domingo, contra o United, em Old Trafford, depois de dois de seus torcedores ironizarem a morte de Sir Bobby Charlton, ídolo do rival. Além de banir os responsáveis pelo ato totalmente reprovado pela diretoria, o clube ainda enviou um representante ao velório para prestar os pêsames e o técnico Pep Guardiola também assinou o livro especial de condolências ao ex-atleta.

O City fez questão de divulgar o momento, mostrando a seus torcedores como devem agir quando um ex-jogador, dirigente ou ídolo morre, mesmo sendo do adversárioSobre o clássico, no qual o City ainda chega cambaleante nesta largada de edição após erguer três taças importantes na temporada passada, Guardiola evitou colocar peso desnecessário em seus jogadores.

