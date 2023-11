Pelo fim do cocô de cachorro deixado na rua: moradores do Jardim Botânico resgatam ação educativa e contagiam vizinhos

(AMA-JB), Fernanda Gusmão, então moradora do bairro, criou uma arte para conscientizar donos de cachorros que não recolhiam as fezes de seus animais. Na ocasião, o apelo se espalhou pelas ruas do bairro em placas e adesivos. Quase duas décadas depois, o problema se repete, e o recurso foi resgatado para uma nova campanha.O movimento atual foi iniciado pela arquiteta Nelci Frangipani, moradora da Rua Senador Simonsen.

Mais recentemente, moradores da Rua Visconde da Graça também aderiram à campanha. As duas ruas têm um ponto em comum: ambas são sem saída. — A Senador Simonsen tem 70 moradias, é quase uma vila. Por causa do cul-de-sac (termo de origem francesa utilizado para designar ruas sem saída), muitos donos de cachorros do bairro vêm passear com eles por aqui. Eu e os moradores da rua nos juntamos e confeccionamos os cartazes. É impressionante como tem gente que ignora; muitas vezes tem cocô embaixo do cartaz. Parece até que é de propósito.

Fernanda conta que a ideia da arte é passar a mensagem de forma lúdica, sem ser agressiva, e lembra que para usá-la é preciso entrar em contato com ela. Além da ilustração de um cachorro amarelo, a arte leva a frase: “O melhor amigo do homem é o dono do cão que não deixa cocô no chão”.informa que desenvolve, com o grupo Chegando de Surpresa e o gari Renato Sorriso, um trabalho de conscientização da população quanto ao descarte correto do lixo, incluindo cocô de cachorro nas calçadas. headtopics.com

A prefeitura destaca ainda que tutores também podem ser multados pelo Programa Lixo Zero, de acordo com o artigo 103 da Lei de Limpeza Urbana, por deixar de recolherem fezes de animais. A multa atualmente é de R$ 176,48.

