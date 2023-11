Pela terceira vez seguida, BB acompanha Copom e anuncia redução de taxas de juros

No segmento pessoa física, o destaque é para o consignado do INSS, em que o BB cortou novamente os juros e agora passa a contar com taxa a partir de 1,67% e teto em 1,80%. Também haverá redução de taxas nas linhas de financiamento de veículos, CDC automático, crédito salário, cartão de crédito, parcelado Pix e empréstimo com garantia de imóveis, entre outras.

Para os produtos pessoa jurídica, as reduções atingem principalmente as linhas capital de giro digital, desconto de títulos e conta garantida, e seus patamares variam em função do grau de relacionamento com os clientes. Já no crédito agro, a redução varia de 0,5 a 1,5 ponto percentual nas taxas de mercado para as linhas de comercialização e custeio.

“Seguimos em linha com o Copom e, ao anunciar mais essa redução de taxas, contribuímos para a concessão de crédito mais barato aos nossos clientes, o que beneficia diretamente o dinamismo da economia, de forma a favorecer o crescimento e a gerar mais emprego e renda para o país”, afirma em nota a presidenta do

"Seguimos em linha com o Copom e, ao anunciar mais essa redução de taxas, contribuímos para a concessão de crédito mais barato aos nossos clientes, o que beneficia diretamente o dinamismo da economia, de forma a favorecer o crescimento e a gerar mais emprego e renda para o país", afirma em nota a presidenta do

