Peixinho dourado: o perigo de soltá-lo na natureza

Dentro de um aquário, o peixinho dourado – uma espécie de carpa nativa do Leste Asiático, criada para o deleite estético e tradicionalmente considerada como amuleto de boa sorte – pouco mais é do que um animal de aquário. Geralmente com apenas alguns centímetros de comprimento, é um dos animais de estimação mais fáceis de manter.

Mas ,solto na natureza, o aparentemente inofensivo peixinho dourado, livre das barreiras de vidro e não mais limitado às escassas refeições de ração, pode atingir proporções monstruosas. Pode até mesmo matar a vida selvagem marinha nativa e ajudar a destruir ecossistemas frágeis e economicamente valiosos. — Eles podem comer tudo e qualquer coisa — alerta Christine Boston, bióloga pesquisadora aquática da Fisheries and Oceans Canad





