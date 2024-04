Pedro Novaes decola na carreira de modelo e se destaca em campanhas internacionais

Conhecido pelo público da TV por ter protagonizado 'Malhação — Toda forma de amar' (2019), Pedro Novaes, filho dos atores Letícia Spiller e Marcello Novaes, decolou na carreira de modelo. Recentemente, o rapaz de 26 anos trabalhou para grifes internacionais como Fendi e Gucci, além de ter estrelado uma campanha da brasileira Another Place. Nascido e criado no Rio de Janeiro, Pedro é uma das apostas da agência Way Model.

O jovem tem no currículo trabalhos para grifes como Dior, Redley, VR e Hering, além de já ter posado para fotógrafos badalados como Mario Testino. O rapaz, que toca bateria desde os 7 anos, sempre demonstrou seu apreço pelas artes. Seja na música, na moda ou na atuação. Atualmente, ele faz parte da banda Fuze. O grupo foi vencedor do concurso de bandas do João Rock. Ainda na música, Pedro estudou diversos instrumentos, que vão do violão ao baixo e percussão

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalextra / 🏆 6. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes, Pedro Novaes decola na carreira de modeloApós ter protagonizado 'Malhação — Toda forma de amar' (2019), o rapaz surge em trabalhos com grifes internacionais

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Ex-ator da Globo, de 'Malhação 2004', expõe vida e carreira nos EUADaniel Nascimento é jornalista e trabalha com notícias sobre celebridades há sete anos. Antenado em tudo o que acontece no mundo dos famosos, já escreveu para o portal Terra e Gazeta de Alagoas. Nascido na Baixada Fluminense do Rio, é solteiro e filho de dona Maria Madalena.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Ex-Malhação, Bruno Gadiol é pedido em namoro durante show do JãoDaniel Nascimento é jornalista e trabalha com notícias sobre celebridades há sete anos. Antenado em tudo o que acontece no mundo dos famosos, já escreveu para o portal Terra e Gazeta de Alagoas. Nascido na Baixada Fluminense do Rio, é solteiro e filho de dona Maria Madalena.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Em 'Justiça 2': Paolla Oliveira será casada com Marcello Novaes e viverá romance com Nanda CostaEm 'Justiça 2': Paolla Oliveira será casada com Marcello Novaes e viverá romance com Nanda Costa

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Sábado de Aleluia é marcado por malhação de Judas em diversos países do mundoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

YouTuber americano é sequestrado no Haiti após tentar entrevista com chefe de quadrilha conhecido como BarbecueAddison Pierre Maalouf estaria em poder de Joseph Wilson, que tem o apelido de Lanmò San Jou, que significa 'a morte não tem hora marcada'

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »