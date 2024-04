Pedido de vista do presidente do STF interrompe julgamento sobre foro privilegiado

Durou apenas quatro dias o pedido de vista do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, no julgamento que deve mudar a regra do foro privilegiado. O ministro pediu para a votação ser interrompida na sexta-feira (29). Ontem (2), ele devolveu o caso para o plenário virtual. O julgamento será retomado no próximo dia 12 e segue até o dia 19. Pelo sistema, os ministros postam os votos, sem que haja debate.

Até agora, cinco dos onze ministros votaram para que o foro seja ampliado: Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Barroso estaria do lado oposto. Foi ele quem apresentou, em 2018, o entendimento atual sobre o foro privilegiado. Portanto, tinha alguma esperança de reverter o placar que se consolidava rumo à mudança na regr

