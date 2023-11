‘Pedal mais rosa da cidade’ reúne multidão de ciclistas em Itaboraí

Itaboraí - Foi realizado, na manhã deste domingo (29) o evento “Tops do Pedal”, que arrastou uma multidão de ciclistas pela Avenida 22 de Maio, entre os bairros do Centro e Venda das Pedras. O “pedal mais rosa da cidade” faz parte da programação da campanha do Outubro Rosa, de conscientização e alerta à prevenção ao câncer de mama.

Os ciclistas fizeram o percurso passando pela Avenida 22 de Maio, no Centro até a Rua César Xará, em Venda das Pedras, e retornando para o ponto de largada.O “pedal mais rosa da cidade” contou com a participação de ciclistas de todo o Estado do Rio. Uma delas foi a microempreendedora Carla Álvares, de 46 anos, que saiu da cidade vizinha para prestigiar o evento promovido com apoio da Prefeitura de Itaboraí.