PDT intervém em briga entre Ciro e Cid Gomes

A executiva nacional do PDT aprovou nesta sexta-feira (27) uma intervenção no diretório do Ceará que retira o senador Cid Gomes (à esquerda na foto) do comando do partido no estadoA medida ocorre em meio à briga entre os irmãos Cid e Ciro Gomes (à direita na foto), que tem como pano de fundo as eleições municipais de 2024.

“Avisei que, se fosse cometida qualquer decisão arbitrária, eu entenderia como um convite para deixar o partido. Para mim, foi uma decisão arbitrária. Como votam uma intervenção sem nem abrir um processo?”

