Paulo Roberto de Almeida na Crusoé: “O Sul Global não existe”

O conceito do Sul Global não apresenta consistência suficiente a ponto de poder ser entendido como um grupo político, diz Paulo Roberto de Almeida na“Pensem, por exemplo, no conceito de ‘luta de classes’, um corriqueiro lugar-comum dos historiadores franceses no seguimento imediato da grande revolução de 1789.

“Marx e Freud foram dois grandes pensadores, que marcaram de forma indelével o século 20, não por disporem de poder político concreto, mas pela simples força de suas ideias, que impregnaram as mentes e as ações de milhares de outros personagens dotados de influência social.

Consulte Mais informação:

o_antagonista »

Roberto Carlos faz show com a presença de famosos em São PauloNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Médico está foragido acusado de estuprar pacientes após cirurgias de hemorroidas em SPPaulo Augusto Berchielli atendia em uma clínica no bairro de Tatuapé, em São Paulo Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: “Fãs de BTS fazem manifesto contra Milei”O motivo são postagens antigas da vice de Javier Milei, Victoria Villaruel, que foram recuperadas nesta semana Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: Governo quer “ciência pop” e campanha contra fake news de vacinasO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: carro de embaixada brasileira é detido na Turquia com cocaínaO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: “Novo presidente da Câmara dos EUA é uma vitória para Trump”Mike Johnson, de Louisiana, sempre esteve ao lado do ex-presidente, mas sua inexperiência o deixa no baixo clero... Consulte Mais informação ⮕