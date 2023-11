Paulinho revela segredo de Felipão para arrancada do Atlético-MG

O camisa 10 é um exemplo de jogador que soube se aproveitar do estilo de trabalho do técnico, assim como Hulk, autor do terceiro gol da equipe. De acordo com Paulinho, Felipão deu liberdade para que os dois se entendessem da melhor maneira possível em campo.- Ele teve que se adaptar e nos ajudou muito, dando liberdade para mim e para o Hulk, para achar os espaços e buscar os gols.

Por fim, o jogador comentou a comemoração feita com o braço erguido e punho cerrado, idêntica à realizada por Reinaldo, ídolo atleticano. Paulinho aproveitou a homenagem para fazer um protesto contra o racismo, no mês da consciência negra.

- Eu lembrei que estamos jogando em um mês que se comemora o dia da consciência negra. Não é uma comemoração, é um lembrete para a gente entender que não cabe mais esse tipo de preconceito. Fico feliz de ter feito a comemoração, uma comemoração histórica, para um ídolo do Galo (Reinaldo). Espero poder marcar mais vezes.

Paulinho revelou o segredo de Felipão para o sucesso do Atlético-MG no segundo turno do Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)Atlético Mineiro

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: Redenção com Felipão, Atlético-MG tem a melhor campanha do returno do Brasileirão; veja os númerosAtlético-MG conta a com a melhor campanha e a melhor defesa do segundo turno do Brasileirão, Galo foi transformado por Felipão...

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Paulinho dá show em vitória do Atlético-MG sobre o FortalezaO Atlético-MG venceu o Fortaleza por 3 a 1 e retornou ao G4 do Brasileirão, com show do atacante Paulinho, autor de dois gols.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Com gols de Paulinho e Hulk, Atlético-MG bate Fortaleza e dorme no G4 do BrasileirãoNa próxima rodada, portanto, o Atlético-MG faz clássico mineiro contra o lanterna América-MG

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Paulinho brilha, Atlético-MG vence Fortaleza e entra no G-4 do BrasileirãoNa MRV Arena, o Atlético-MG venceu o Fortaleza pela 31ª rodada do Brasileirão

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Atlético-MG vence o Fortaleza e chega ao sonhado G4 do BrasileirãoPaulinho brilhou mais uma vez na Arena MRV com dois gols

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Eleição do Vasco: disputa será entre Leven Siano e PedrinhoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕