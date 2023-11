Paulinho brilha, Atlético-MG vence Fortaleza e entra no G-4 do Brasileirão

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.Para a partida, o clube mineiro ainda estreou a sua nova camisa, em referência a novembro, mês da Consciência Negra. O uniforme é branco, com grafismos em estilo africano, em tons de preto e amarelo.

O placar foi aberto aos 16 minutos por Paulinho, que recebeu cruzamento na medida de Hulk e mandou para o fundo das redes. No fim da primeira etapa, o Fortaleza deixou tudo igual com Lucero, dando um susto nos atleticanos presentes na arena.

Porém, no segundo tempo, o Atlético retomou a rédea do jogo e chegou à vitória. Aos 11 minutos, Paulinho voltou a estufar as redes e fez o 2 a 1.Jogadores do Atlético-MG comemorando gol sobre o Fortaleza, na Arena MRV, pelo Brasileirão

