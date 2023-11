Paty do Alferes lança condomínio industrial e prevê aumento da geração de emprego no município

Paty do Alferes receberá um novo empreendimento no município. Segundo a prefeitura, a promessa é aumentar a geração de empregos e renda da cidade através do Condomínio Empresarial. A área de quase 200 mil metros quadrados vai receber indústrias e empresas de diferentes setores no segundo distrito de Avelar.

— Estamos animados e com altas expectativas sobre o projeto, que tem tudo para impulsionar o desenvolvimento econômico de Paty, gerando novos postos de trabalho na cidade e fomentando negócios locais. Já estamos em conversa com diferentes empresas com interesse em se instalar em nossa cidade. Estaremos empenhados todos os dias para trazer mais empregos e melhorar a vida do povo patiense—, declarou.

