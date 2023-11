Patrícia Ramos expõe ferimentos após denunciar ex-marido por violência doméstica

Na notícia-crime, a defesa da influencer declarou que Diogo,"após agredi-la, proferiu que 'subiria ao monte para se santificar' e a trancafiou em casa". A situação teria acontecido como se Patrícia"tivesse provocado o mesmo, a manipulando e a culpabilizando pela agressão sofrida, tornando isso um pecado, e não um crime".

🚨 Bom dia RJ exibiu nessa quarta-feira (01) uma série de fotos, vídeos e áudios apresentados publicamente por Patrícia Ramos evidenciando agressões físicas e discussões pelo seu ex-marido Diogo Vitório.NÓS

