Patrícia Ramos agradece apoio após denunciar ex-marido: 'Momento muito delicado'

'Por enquanto eu não posso falar muito, mas saibam que eu estou lendo cada mensagem de vocês. Estou me sentindo extremamente amada, querida demais. E eu vim fazer uma viagem a trabalho que já estava marcada há alguns meses, então vou aproveitar esse momento para dar uma ocupada na minha mente também, enfim, espairecer. E é isso. Estou aqui, está tudo bem. Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, preocupação, também.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

REVISTAISTOE: 'Não penso no futuro a longo prazo, vou desfrutar o dia a dia', diz MessiO argentino Lionel Messi, que conquistou sua oitava Bola de Ouro aos 36 anos, afirmou nesta segunda-feira (30) que não pensa no futuro distante, e prefere

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: 5G avança e já muda dia a dia dos brasileirosTecnologia tem impacto nos negócios, no mercado de trabalho e no cotidiano dos consumidores. Previsão é que rede chega a cidades com menos de 30 mil habitantes em 2029

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

TEC_MUNDO: Panela de pressão elétrica: 5 vantagens de ter esse item na cozinhaSaiba como esse eletrodoméstico moderno pode agilizar o dia a dia de qualquer cozinha

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Foi o pior momento de Haddad no governo, diz executivo do mercadoMinistro não respondeu se a meta fiscal zero para 2024 está mantida

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Patrícia Ramos pede medida protetiva contra ex-marido após denunciá-lo por lesão corporal'Foi requerido pelos advogados o pedido de medida protetiva, deferido no plantão judiciário do Tribunal de Justiça do RJ', diz nota

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Patrícia Ramos denuncia ex-marido e pede medida protetivaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕