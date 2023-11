Patrícia Poeta se ausentará do programa 'Encontro'

Lázaro Ramos faz aniversário nesta quarta-feira e recebe homenagem de Taís Araújo: 'Eu estou ficando mais velho, mas também acumulando mais experiência'Guerra de Israel e Hamas hoje: conflito chega ao 26º dia; fotos

Como está a guerra em Israel hoje (1)? Conflito com Hamas fez 10 mil vítimas hoje (1) e dura quase um mêsMulher é presa por fingir ser policial e oferecer falsas vagas de emprego, no DF Suspeita oferecia emprego de motorista a vizinhos, para transportar um desembargador em suas atividades; o tal magistrado, no entanto, nunca existiuReino Unido começará a vender aparelho eletrônico de R$ 6,4 mil para tratar impotência sexual; veja fotos

Segundo a empresa por trás do dispositivo, ele mantém o pênis ereto e o atinge por 30 minutos com ondas de rádio de baixa frequência para regenerar o tecidoLevantamento do GLOBO identificou que apenas filho do ex-presidente e outros quatro parlamentares se manifestaram sobre o julgamento nas 12 horas seguintes ao resultado

JORNALODIA: Prefeito de Caxias recebe homenagem em encontro com empresários



JORNALODIA: Defesa Civil de Meriti realiza encontro do Grupo de Ações Coordenadas



BAND.COM.BR: Busto de Ayrton Senna é ponto de encontro de fãs em Interlagos; conheça



VALORECONOMICO: Lideranças discutem o papel das empresas para melhorar a educação e a empregabilidade
Encontro promovido pelo Instituto Capacita-me discute a contribuição do mundo corporativo na agenda ESG



JORNALOGLOBO: Em meio ao debate sobre mudança na meta fiscal, Lula recebe Lira e Haddad. 'Tratamos da agenda', diz o ministro
Encontro ocorreu no Palácio do Planalto



JORNALODIA: Termina a segunda sessão de reunião de análise de conjuntura do Copom
Novo encontro irá ocorrer nesta quarta-feira (1) a partir de 18h30

