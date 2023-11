Pastoras Wakhi e apresentadora de notícias do Afeganistão desafiam estereótipos de gênero

Uma das últimas pastoras Wakhi, Afroze-Numa cuida de cabras, bois selgavens e ovelhas há quase três décadas. Tendo aprendido o ofício com a mãe e as avós, ela faz parte de uma tradição secular do vale Shimshal, no Paquistão, que está desaparecendo. Todos os anos, essas pastoras levam seus rebanhos para pastagens localizadas a 4.800m de altitude, onde preparam laticínios que serão trocados por outros produtos, enquanto seus animais se alimentam.

A renda delas trouxe prosperidade à aldeia e permitiu-lhes proporcionar educação aos seus filhos. Afroze-Numa ainda se lembra com carinho de ter sido a primeira mulher no vale a ter um par de sapatos.Quando o Talebã assumiu o controle do Afeganistão em agosto de 2021, Hosai Ahmadzai foi uma das poucas apresentadoras de notícias do país a seguir no ar. Apesar de preocupações com sua segurança e de resistência social contra as mulheres na mídia, seu trabalho na Shamshad TV continua. De lá pra cá, Ahmadzai entrevistou vários membros do Taleb





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Uma mulher foi vítima de violência a cada uma hora em 2022No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Mexeu com uma, mexeu com todas, “menos se uma for judia”Mexeu com uma, mexeu com todas, “menos se uma for judia” .

Fonte: o_antagonista - 🏆 22. / 52 Consulte Mais informação »

Uma semana para o Enem 2023: dá tempo de fazer uma preparação-relâmpago?No próximo domingo, 5, milhões de candidatos encaram o primeiro dia de provas; confira como é possível se preparar nestes últimos dias

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Sucessão familiar: quais os passos para uma fazenda se tornar uma empresa rural?Incluir todos os membros familiares envolvidos com a propriedade, capacitar o sucessor e avaliar a contribuição de um consultor externo são algumas das etapas para profissionalizar a gestão no campo

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »

Massa sinaliza corte drástico do déficit fiscal e câmbio unificadoPlano econômico ainda é uma incógnita, mas analistas veem no candidato peronista uma garantia de governabilidade

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Internacional protesta contra arbitragem em derrota para o Coritiba: “Baixo nível”Time divulgou uma nota dizendo que apresentará uma representação contra a arbitragem

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »