Pasta com informações confidenciais sobre interferência eleitoral russa desaparece nos EUA

Uma pasta contendo informações altamente confidenciais relacionadas à suposta interferência eleitoral russa nos Estados Unidos em 2016 desapareceu no final da Presidência de Donald Trump. O fato alarmou autoridades de inteligência, pois alguns dos segredos de Segurança Nacional mais bem guardados dos EUA e de aliados poderiam ser expostos, disseram fontes familiarizadas com o assunto à CNN.

O desaparecimento da pasta, que não foi relatado anteriormente, foi tão preocupante que os funcionários dos serviços de inteligência informaram os líderes do Comitê de Inteligência do Senado no ano passado sobre os materiais desaparecidos e os esforços do governo para recuperá-los, ressaltaram as fontes. Nos mais de dois anos desde que Trump deixou o cargo, os documentos desaparecidos não parecem ter sido encontrado





