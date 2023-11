Passe livre já é realidade em 85 cidades: será que é possível ampliar benefício?

Outras 84 cidades no Brasil também têm tarifa zero de transporte. 90% delas, com menos de 100 mil habitantes. Mas, entre as maiores, estão Caucaia, no Ceará, com 350 mil moradores, Maricá, no Rio de Janeiro, com 200 mil e Ibirité, em Minas Gerais, com 170 mil. Capitais como Cuiabá, Palmas, Fortaleza e São Paulo discutem o passe livre, mas o assunto ainda é complicado.

