Passe livre começa a valer em São Caetano do Sul (SP): saiba como funciona

De acordo com a prefeitura, as catracas serão mantidas somente para a contagem de passageiros, mas não haverá cobrança de nenhum deles, nem exigência de cartão ou comprovante de residência na cidade. Custo à cidade À CNN, a prefeitura disse que o investimento anual previsto é de R$ 35 milhões -- ou 1,4% do orçamento previsto para 2024.

