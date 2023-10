Passageira diz ter sido barrada em voo por causa de roupa esportiva que usava

Uma mulher demonstrou revoltou após ser barrada num voo da Southwest Airlines nos EUA, na semana passada, por estar usando roupa esportiva considerada "inapropriada" por funcionários da empresa aérea.

A mulher, que é identificada na rede X (antigo Twitter) como Mamacita Meeks, postou fotos dela com o traje "proibido". Segundo ela, o mesmo traje já havia sido usado em outros voos sem qualquer reclamação.

Porém, no voo da Southwest Airlines, a passageira, originária do Havaí (EUA), ouviu de um funcionário que ela teria que se cobrir para ter a autorização para embarcar. "Eu uso a mesma roupa toda vez que viajo de avião e por que @SouthwestAir veio em dizer que eu precisava colocar um suéter porque o que eu estava vestindo era um sutiã?", protestou ela. headtopics.com

A passageira usava um top comum em academias, uma calça de treino justa e tênis branco. Ela acabou se cobrindo com um casaco com capaz para embarcar, finalmente. Passageira se cobriu com casaco após ter sido barrada em voo por causa de roupa esportiva que usava — Foto: Reprodução/X

"Nossos relatórios iniciais mostram que a viagem desta cliente não foi interrompida e não temos atualmente quaisquer outros relatos de irregularidades na aeronave. No entanto, estamos em contato com a cliente para abordar diretamente suas preocupações", disse um porta-voz da empresa, de acordo com o "Daily Star". headtopics.com

