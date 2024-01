Partido tem dificuldade de entender o grupo conservador e construir diálogo consistente. Lula recomendou esforço total a aliados na busca pelo diálogo com o segmento.

O setor com características conservadoras e de comportamento refratário ao progressismo esquerdista já esteve próximo dos governos petistas, mas ele demonstra estar inconformado pelo fato de o seu partido encontrar barreiras quase intransponíveis em busca do apoio desse público mesmo contando com a orientação para mirar esse segmento partiu do próprio presidente. Ele demonstrou preocupação em relação ao diálogo dos petistas com os evangélicos durante conferência eleitoral do partido, realizada em Brasília em dezembro passado. 'Temos de entender os evangélicos e aprender a conversar com eles. Será que nós estamos falando aquilo que o povo quer ouvir de nós? Será que nós estamos tendo competência para convencer o povo das nossas verdades?' Os evangélicos compõem 28% do eleitorado brasileiro, e a reprovação ao presidente nesse grupo é de 38% (entre os católicos esse índice é de 28%





