Partidas adiadas do Brasileirão resultam em três dias seguidos com jogos no Maracanã

Rio - As mudanças na tabela do Brasileirão, anunciadas nesta sexta-feira (27) pela CBF, podem trazer prejuízo ao gramado do Maracanã. Por conta das novas datas, o estádio receberá jogos por três dias seguidos em novembro. No dia 21, o Maracanã será palco do clássico entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Por fim, no dia 23, o Flamengo recebe o Red Bull Bragantino no estádio. Vale lembrar que o gramado do Maracanã tem sido motivo de polêmica em 2023. O estádio não tem conseguido apresentá-lo em boas condições e chegou a ser fechado no fim de agosto para recuperação, reabrindo somente 20 dias depois.

