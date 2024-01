Participante do BBB 24 e sua família recebem ameaças de morte nas redes sociais

O artista e seus parentes vêm recebendo até ameaças de morte nas redes sociais por seu comportamento dentro do reality show.

Depois de Bruna Amaral denunciar ataques que seu marido, Rodriguinho, e sua família vêm recebendo, incluindo falsos contratantes, a equipe do participante do 'BBB 24' divulgou uma nota de repúdio, afirmando que 'medidas jurídicas cabíveis já estão sendo tomadas' e que 'não serão poupados esforços para combater atitudes covardes como essa, nem quaisquer outras ações de violência, sejam por palavras, ações ou crimes de ódio e torpeza que busquem ofuscar os seus mais de 20 anos de carreira'. O texto foi publicado também no perfil oficial do artista no Instagram, que exibe imagens de comentários violentos recebidos na rede, inclusive ameaças de morte. Um dos participantes mais polêmicos da história do 'BBB', o humorista Nego Di, que integrou a 21ª edição do programa, comentou na postagem: 'Depois a pessoa atenta contra a própria vida, e ninguém é culpado… O ser humano está doente!!!





jornalextra » / 🏆 6. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Participantes do 'BBB' 24: veja lista de confirmados para camarote e pipocaReality estreia na segunda na TV Globo, com 26 pessoas competindo dentro da casa. Acompanhe Big Day ao vivo

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Junts votará en contra del decreto ‘ómnibus’ y las medidas anticrisis del GobiernoLa formación de Carles Puigdemont se opone porque consideran que “pone en peligro” la aplicación de la amnistía debido a las medidas de digitalización de la justicia. Santos Cerdán y Jordi Turull se reunieron este jueves sin acuerdo

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Equador anuncia medidas para conter onda de violênciaO presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou uma série de medidas com o objetivo de estancar a onda de violência que atinge o país nos últimos dias. Mas a eficiência das ações tem sido questionada por pessoas que pesquisam e atuam no sistema prisional.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Portugal anuncia medidas para combater perda de arrecadaçãoO ministro anunciou três novas medidas para combater o "gasto tributário" e cumprir a meta de déficit fiscal zero em 2024.

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Enem 2023: notas já estão disponíveis, veja como consultarCandidatos devem acessar a Página do Participante. Resultado serve para conseguir uma vaga em universidade

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Votação crucial para o Governo está em jogo no CongressoO Governo não tem garantida a maioria simples necessária para ratificar os decretos aprovados pelo Conselho de Ministros, dos quais dependem as medidas anticrise e o recebimento de fundos europeus.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »