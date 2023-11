Participação de estudantes do ensino médio no Enem cai pela metade em seis anos

Levantamento do GLOBO com dados do Inep mostra que, em 2016, quando houve a maior adesão, 67% dos jovens do 3º ano se inscreveram e fizeram os dois dias da prova; em 2022, índice foi de 38%A participação de estudantes do final do ensino médio no Enem caiu entre os alunos da rede pública quase pela metade em seis anos. Levantamento de O GLOBO com os dados do Inep mostra que, em 2016, quando houve a maior adesão, 67% dos jovens do 3º ano se inscreveram e fizeram os dois dias da prova.

Em 2022, última edição com dados disponíveis, esse patamar despencou para 38%. Isso significa que só quatro em cada dez alunos que estão terminando a educação básica foram fazer a prova mais importante para o acesso ao ensino superior no país. Essa é a “maior preocupação” do ministro da Educação,— A nossa maior preocupação e prioridade é como garantir que os alunos matriculados no 3º ano do ensino médio façam o Ene





