Parque de SP tem ato de protesto com ursos de pelúcia vendados que representam crianças israelenses sequestradas pelo Hamas

O gramado do Parque da Independência, no Ipiranga, Zona Sul de São Paulo, recebe neste domingo (29) um ato de protesto com 30 ursos de pelúcia vendados. Segundo os organizadores, eles representam as crianças israelenses sequestradas pelo Hamas desde o dia 7 de outubro.

Esta semana aconteceu um protesto semelhante na Praça Dizengoff, em Tel Aviv (Israel). O protesto ocupou a frente de um chafariz com 30 ursos vendados, com manchas pelo corpo que imitam sangue, e fotos de crianças que estão desaparecidas e teriam sido capturadas por terroristas do Hamas.As placas com as fotos também indicavam o nome e a idade de cada criança, o status de sequestrado e a hashtag #BringHomeNow (#TragaParaCasaJá, em tradução livre).

