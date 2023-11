Parentes de pessoas sequestradas pelo Hamas participam de marcha em direção a Jerusalém

Em troca da libertação de 50 dos quase 240 reféns sequestrados pelo grupo durante o ataque de 7 de outubro, que também deixou 1,2 mil mortos em solo israelense."O governo de Israel está comprometido com a tarefa de trazer todos os sequestrados para casa.

Na noite de hoje, o governo aprovou as linhas gerais para o primeiro passo para atingir esse objetivo, segundo o qual pelo menos 50 reféns — mulheres e crianças — serão libertados ao longo de quatro dias, durante os quais haverá uma pausa nos combates", diz o comunicado do escritório do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. "Para cada dez reféns a mais que forem libertados, haverá mais um dia de pausa nos combates." Embora o comunicado não faça referência a quantos prisioneiros palestinos estarão envolvidos no acordo, o Hamas confirrmou as informações preliminares de que 150 mulheres e crianças com menos de 19 anos, detidas em prisões israelenses, serão libertada





