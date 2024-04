O primeiro foi indicado pelo líder, Lucas Henrique. O segundo foi o mais votado pela casa na formação da berlinda que rolou logo após a eliminação de Pitel, na noite de terça-feira. A votação está rolando! Inclusive aqui no site do EXTRA, na nossa enquete. Vote abaixo!O resultado do paredão entre Davi e MC Bin Laden será divulgado na noite de quinta-feira (4), durante o programa ao vivo, após o apresentador Tadeu Schmidt encerrar a votação.

Na noite de terça-feira (2), logo após a eliminação de Pitel, uma nova prova do líder aconteceu. Lucas Henrique, o Buda, se deu bem nessa disputa. Como novo líder, ele indicou Davi e escolheu Giovanna para seu VIP. O reinado de Lucas Henrique acaba na noite de quinta-feira, após a decisão do paredão entre Davi e Bin. Após a eliminação, uma nova prova do líder vai acontece

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalextra / 🏆 6. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden formam o 14º paredão do 'BBB 24'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

BBB24: Davi, Leidy, Matteus e MC Bin Laden disputam o Paredão desta semanaO Paredão quádruplo foi formado, ao vivo, na noite deste domingo (24); Eliminação será na terça-feira (26).

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Mc Bin Laden e Davi formam o primeiro paredão duplo do 'BBB 24': veja listaO formato foi utilizado pela última vez no 'BBB 23'

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Davi e MC Bin Laden disputam o 17º Paredão do 'BBB 24'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

BBB24: Davi e MC Bin Laden se enfrentam no Paredão duplo da temporadaO primeiro Paredão duplo da edição foi formado, ao vivo, na noite desta terça (02); em 'modo tubro', a eliminação será na quinta-feira (04)

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Davi e MC Bin Laden se enfrentam no 17º Paredão do BBB24Davi e MC Bin Laden se enfrentam no 17º Paredão do BBB24. Os dois disputam a permanência no reality show após a dinâmica de formação nesta terça-feira (02). Este é o primeiro Paredão duplo da temporada e o único até então. Desta vez, a formação de Paredão foi clássica com apenas a indicação do líder o mais votado da casa. Agora, Davi e Bin encaram um confronto direto após os brothers partirem para cima um do outro em discussão acalorada dentro da casa. Na ocasião, a produção precisou intervir para separar a briga. Em “modo turbo”, a eliminação acontece já na próxima quinta-feira (04/4) e a votação do público é para eliminar um participante do reality show. Logo após, será disputado uma nova Prova do Líder e mais um Paredão será formado. Confira aqui como será a agenda de eliminações até a final do programa. Veja como foi a formação do 17º Paredão O paredão desta terça-feira (02) foi formado após mais uma eliminação do programa, com a saída de Giovanna Pitel do BBB24

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »