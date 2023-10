Para sufocar Hamas financeiramente, EUA miram Irã com novas sanções

Os Estados Unidos ampliaram esforços de cortar o financiamento para o Hamas nesta sexta-feira, 27, ao anunciar uma segunda rodada de sanções contra indivíduos e organizações ligadas ao grupo extremista palestino que, no último dia 7, lançou um ataque contra Israel, que matou mais de 1.400 pessoas.

'A ação de hoje destaca o compromisso dos EUA em desmantelar as redes de financiamento do Hamas, mobilizando nossas autoridades de sanções antiterroristas e trabalhando com nossos parceiros globais para impedir que o Hamas explore o sistema financeiro internacional', disse Adeyemo.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

EUA ampliam sanções contra o Irã para cortar financiamento do HamasNovos alvos são representantes do grupo em Teerã e membros da Guarda Revolucionária dos aiatolás, além de organizações que apoiam famílias de militantes Consulte Mais informação ⮕

Irã diz que Hamas está pronto para libertar os reféns civisNa ONU, ministro das Relações Exteriores do Irã também disse que os EUA 'não serão poupados' se a guerra de Israel em Gaza continuar Consulte Mais informação ⮕

ONU rejeita propostas dos EUA e da Rússia para guerra entre Israel e HamasNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Rússia diz que delegação do Hamas e representante do Irã estão em MoscouNa quarta-feira, presidente russo, Vladimir Putin, alertou para possível expansão do conflito entre Israel e grupo palestino para além do Oriente Médio Consulte Mais informação ⮕

EUA pedem ao Catar que Al Jazeera ‘suavize’ cobertura sobre Israel x HamasO pedido ocorreu em viagem de Anthony Blinken a Doha, segundo informação publicada pelo site norte-americano Axios Consulte Mais informação ⮕

Câmara dos EUA planeja aprovar resolução contra Hamas e pró-IsraelEscolha do republicano Mike Johnson como presidente da Câmara nesta quarta-feira, 25, desbloqueia o legislativo e permite novas votações Consulte Mais informação ⮕