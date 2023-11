'Para mim, ela estava protegida na escola', diz mãe de jovem morta em ataque em SP

Exibir comentários, da TV Globo, exibida no domingo, 29, que não imaginavam que era a filha deles que tinha sido atingida pelos disparos de arma de fogo dentro da instituição de ensino.

Segundo a mãe, um dia antes do ataque, a filha tinha ido ao teatro com amigos."Ela gostou tanto da peça, que falava sobre saudade, afeto", lembrou. As outras adolescentes atingidas também conversaram com a reportagem e disseram que está sendo muito difícil de assimilar o ocorrido."Na minha cabeça, alguém vai entrar na minha janela e vai repetir toda aquela cena", disse uma delas.

À emissora, os advogados do jovem disseram que ele sofria bullying, mas que não podem dar detalhes antes da primeira audiência na Justiça. Além disso, afirmaram que vão recorrer do indiciamento do pai do adolescente. headtopics.com

"É lá que se faz monitoramentos em redes sociais dentro das escolas, através dos próprios professores ou dos diretores que identificam algum indício de que possa acontecer algum tipo de ocorrência", afirmou.

