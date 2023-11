Para IBGE, indústria tem 'comportamento de estabilidade' este ano

'Tem predomínio muito claro de taxas negativas quando observa-se categorias econômicas e atividades investigadas', apontou.A indústria operava em setembro em nível semelhante ao de fevereiro de 2009.'A taxa de juros em patamar elevado é algo a ser considerado para que o setor industrial, passados nove meses de 2023, praticamente não altere o patamar em que tinha encerrado o ano passado', apontou Macedo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VALORECONOMICO: Juros são fator importante para explicar estabilidade da indústria em 2023, diz IBGEPassados nove meses de 2023, a indústria praticamente não altera o patamar do fim do ano passado, ressalta o instituto

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Os termogênicos mais eficazes de 2023 para emagrecerConfira os termogênicos mais eficazes para treinar com disposição e emagrecer. Integralmedica e Max Titanium estão entre as melhores marcas!

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: ‘The Crown’, ‘Fargo’ y otras series recomendadas para noviembre de 2023Elizabeth Debicki, Diana de Gales, en la última temporada de «The Crown».

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Las mejores vaporeras para microondas de 2023Estos estuches de vapor resultan muy prácticos para cocinar sin grasas y en pocos minutos. Además, son muy fáciles de utilizar (incluso) en el horno

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Cefet/RJ Petrópolis promove aula aberta de revisão para o Enem 2023No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Ingressos para a final da Libertadores têm redução de preço em 2023 #LanceComFluOs ingressos para a final da Libertadores 2023 sofreram redução no preço em relação às entradas para a decisão dos últimos anos

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕