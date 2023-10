Para Appy, parecer da reforma tributária tem avanço, mas seria melhor não ter incorporado exceções

Appy: “Relatório do senador Eduardo Braga caminha bastante bem para criar um ambiente favorável à aprovação” — Foto: Fernando Donasci/O Globoo secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, um dia após a divulgação do relatório do senador Eduardo Braga (MDB-AM).

Dólar cai até R$ 4,93 e Ibovespa ronda a estabilidade com dado de inflação nos EUA dentro do esperado índice de preços de gastos com consumo (PCE) são parâmetros observados pelo Fed, o banco central americano, e podem mexer com as apostas para as próximas decisões de jurosCenso 2022: Coqueiro Baixo (RS) é a cidade com maior índice de envelhecimento do paísCenso 2022: Taxa de fecundidade ‘deve ser menor’, diz pesquisadoraCenso 2022: População de mulheres ultrapassa 100 milhões de pessoasEUA planejam acabar com dependência da China...

Consulte Mais informação:

valoreconomico »

Para Appy, parecer do Senado representa avanço, mas tecnicamente seria melhor não ter incorporado exceçõesSecretário extraordinário da reforma tributária considera que as novas inserções na PEC foram necessárias para criar condições políticas para a proposta Consulte Mais informação ⮕

Appy considera relatório da reforma tributária positivo e espera poucas mudanças no textoTexto apresentado resolve cerca de 75% das distorções existentes atualmente no sistema tributário brasileiro, segundo secretário Consulte Mais informação ⮕

Reforma tributária com revisão periódica de benefícios é avanço, diz AppyCom tempo curto, o secretário afirma que propostas sobre tributação da renda devem ficar para 2024 Consulte Mais informação ⮕

Alíquota do IVA não chega a 30% mesmo com novas exceções de relatório, diz AppyNa avaliação do secretário extraordinário da reforma tributária, o ideal era que o relatório do senador Eduardo Braga não incorporasse novas exceções e reduzisse as incluídas pelas Câmara Consulte Mais informação ⮕

Relator do Senado troca Conselho Federativo para “comitê gestor” na reforma tributáriaO presidente do comitê deverá ter 'notórios conhecimentos de administração tributária' e a indicação deverá ser aprovada pelo Senado Consulte Mais informação ⮕

CCJ do Senado aprova três indicados de Lula para o STJO mais influente site jornalístico de política do Brasil Consulte Mais informação ⮕