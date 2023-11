Para além da relojoaria: IWC Schaffhausen realiza Competição de Desenho da IWC

Para a edição de 2022, o tema foi ‘Tempo para o Planeta’, e João Paulo, de 15 anos, ganhou a votação do público. Com foco no meio ambiente e nas mudanças climáticas, o desenho vencedor de João Paulo mostra pessoas se abraçando ao redor do planeta, ilustrando a união sem discriminação e preconceito.

“Gosto muito de jogar futebol e de brincar com os meus amigos. Foi isso que me motivou a fazer o desenho e participar da competição", disse João. A lenda do futebol brasileiro Cafu e Daniel Dias, o mais condecorado nadador paralímpico brasileiro, visitaram o Instituto Bola Pra Frente para parabenizar João Paulo. Comemorando a vitória na competição com os dois membros da Laureus Academy, outros jovens do programa e convidados, o dia foi repleto de futebol e outras atividades em grupo, exemplificando perfeitamente a parceria de longa data da IWC com a Laureus.

“A parceria de longa data com a Laureus reflete o nosso compromisso de impulsionar a mudança social e apoiar os jovens e o Competição de Desenho da IWC, que acontece anualmente e tem sido um pilar importante na nossa parceria. Na IWC, estamos profundamente impressionados com a criatividade e o esforço que os jovens participantes colocaram nos seus desenhos.

“Os programas apoiados pela Laureus Sport for Good são sempre mais do que sobre esporte, e esta competição maravilhosa dá a esses jovens a chance de se expressarem de uma maneira diferente. Fiquei muito impressionado com João Paulo, não só com sua arte, mas com seu caráter também.

