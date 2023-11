Para Abras, cesta básica isenta é mais eficiente como distribuição de renda do que cashback

Galassi participou de live junto com os economistas Roberto Giannetti da Fonseca, ex-secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex) e ex-diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), e Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

VALORECONOMICO: Alessandro Vieira será relator do PL de tributação de fundos offshore no SenadoMatéria foi aprovada pela Câmara na semana passada e é uma das prioridades do ministro da Fazenda, Fernando Haddad

TERRANOTICIASBR: TSE forma maioria para tornar Bolsonaro inelegível novamente por 7 de SetembroO relator, Benedito Gonçalves, votou para declarar Bolsonaro inelegível novamente pelo período de 8 anos

TERRANOTICIASBR: Senado avança em discussão de PEC para pôr 'freio' no STF nesta terça; oposição domina debateProposta deverá ser votada na próxima semana; texto pretende limitar decisões monocráticas de ministros e estabelece prazo para pedidos de vista

JORNALODIA: Senado avança em discussão de PEC para pôr 'freio' no STF nesta terçaMedida é defendida pela oposição e tem a relatoria de Esperidião Amin (PP-SC)

CNNBRASIL: Câmara aprova aumento de pena para crimes de furto e roubo; texto vai ao SenadoAtualmente, a pena de prisão para o crime de furto é de um a quatro anos; pela proposta, passaria para dois a seis anos

EXAME: Comissão do Senado deve votar projeto que cria programa para reduzir fila do INSSO PL institui o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social e autorizará o Ministério da Previdência Social a utilizar a telemedicina na perícia médica federal

