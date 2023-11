Papo Antagonista: O filme do massacre e a reprise da Petrobras

Reação de Israel aos ataques terroristas do Hamas e nova condenação de Bolsonaro no TSE estão entre os itens na pautaO Papo Antagonista desta quarta-feira, 1, comenta a reação de Israel aos ataques terroristas do Hamas, a nova condenação de Bolsonaro no TSE e a reintegração de um funcionário na Petrobras que já foi demitido por corrupção.

