Papo Antagonista: Lula sempre culpa os outros

O Papo Antagonista desta sexta-feira, 27, comenta a reação de Israel aos ataques do grupo terrorista Hamas, os destaques da Crusoé e a fala de Lula a respeito da meta fiscal que contrariou o ministro Fernando Haddad.

