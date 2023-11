'Papai, vão jogar bomba': o brasileiro que viajou a passeio com a família a Gaza e agora luta para deixar a região

Segundo os dados atuais das autoridades locais, 8,7 mil pessoas já morreram na Palestina. Em Israel, também segundo autoridades locais, foram 1,4 mil mortos. "Peço ao governo federal para informar quando a gente vai ser liberado e sair daqui, porque o que a gente passa é um massacre, uma miséria", acrescentou.

"A minha filha que tem 3 anos, quando passa um avião militar israelense, ela corre, fecha a janela e fala: 'papai, vão jogar bomba'", completa."Consegui remédio pra elas, mas a febre (de uma das filhas) não baixa. E a outra está bem assustada, ela caiu ontem à noite por causa do escuro, ela ouviu a bomba e caiu, machucou toda a boca e a cabeça", diz.

"A maioria do povo faz a mesma coisa", diz ele sobre como estão se locomovendo em Gaza. Alguns carros movidos a diesel, comenta, estão tentando usar óleo de cozinha como combustível. Para carregar o celular, Hasan diz que precisa ir até um local em que um homem tem equipamento de energia solar e permite que outros palestinos carreguem seus aparelhos. No local, há inúmeros telefones conectados.

Hoje, Hasan tem cidadania brasileira. Mesmo distante da família, ele sempre manteve contato frequente com os parentes em Gaza e sonhava em retornar à sua terra para passear. Ele conta que presenciou situações dramáticas desde o início dos ataques. O brasileiro diz ter visto diversos bombardeios, casas destruídas, carros atacados e pessoas mortas."Tenho visto muitas crianças, que não têm nada a ver com isso, cortadas por causa de bombas que caem nas casas delas. Eu fico bem mal com tudo isso. O que estou vendo não é uma guerra contra o Hamas, é contra os palestinos todos.

