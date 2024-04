Papa Francisco revela disputas na Igreja e dá detalhes sobre o próprio funeral

Um livro lançado nesta quarta-feira (3) na Europa revelou que o Papa Francisco decidiu simplificar as cerimônia fúnebres dos pontífices - inclusive a dele próprio. Um Papa que narra o próprio enterro. Francisco decidiu que o seu corpo não será velado fora do caixão, como prevê a tradição dos funerais papais. O mesmo vale para os que virão depois dele. O de Bento XVI foi o último corpo exposto fora do caixão.

“Estou revisando o ritual para que os papas sejam velados e enterrados como qualquer filho da Igreja", disse Francisco. Fazer dois velórios era excessivo. Que haja apenas um e com o Papa já no caixão, como em todas as famílias. Não haverá mais cerimônia separada de fechamento do caixão. Tudo será feito na mesma cerimônia. O Papa Francisco confirma que prefere ser levado à Igreja de Santa Maria Maggiore, com a qual tem grande conexão espiritual, e não à Basílica de São Pedr

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalnacional / 🏆 24. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Papa Francisco revisita memórias e projeta futuro da Igreja em autobiografia escrita a quatro mãosJornalista italiano Fabio Marchese Ragona foi incumbido de fazer o líder da Igreja Católica revisitar o próprio passado e resgatar memórias e reflexões construídas ao longo de quase nove décadas

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Papa Francisco não lê sermão durante Missa de Domingo de RamosO Papa Francisco de última hora não leu o sermão durante a Missa de Domingo de Ramos para dezenas de milhares de pessoas na Praça de São Pedro, mas continuou a presidir a cerimônia, leu a oração das 12h e foi conduzido pela multidão num papamóvel. Nas últimas semanas, o Papa, de 87 anos, tem sofrido de bronquite e gripe e encarregou um assistente de ler os seus discursos, mas no domingo (24) o texto preparado não foi lido. É muito raro um Papa faltar totalmente a uma homilia num acontecimento importante como o Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, um período intenso que conduz à Páscoa. O Vaticano não deu qualquer explicação imediata para o motivo pelo qual o Papa faltou à homilia. A transmissão de televisão do Vaticano mostrou apenas a multidão durante alguns minutos, ao invés de um grande enquadramento do Papa. Um locutor da Rádio Vaticano disse então que o Papa tinha decidido não ler o sermão

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Papa Francisco pula a homilia do Domingo de Ramos, mas continua a missaPor Philip Pullella(Reuters) - No último minuto, o papa Francisco deixou de ler sua homilia durante a missa do Domingo de Ramos para dezenas de milhares de pessoas na Praça de São Pedro, mas continuou presidindo a missa, leu sua oração do meio-dia e...

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

El papa Francisco desiste de leer la homilía del Domingo de RamosFrancisco, que arrastra secuelas de una gripe reciente, permaneció en silencio ante miles de fieles en la plaza de San Pedro

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Papa Francisco pede negociação na Ucrânia e em Gaza diante do 'horror da guerra'Pontífice repete a cada semana os pedidos de paz, até o momento sem resultado

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Papa Francisco pede negociação na Ucrânia e em Gaza diante do 'horror da guerra'O papa Francisco pediu nesta quarta-feira (20) 'todos os esforços para negociar' e sair do 'horror da guerra' na Faixa de Gaza e na Ucrânia, 10 dias após sua polêmica declaração que pediu a Kiev para 'hastear uma bandeira branc

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »