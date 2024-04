Papa Francisco diz que Bento 16 apoiou uniões civis para casais do mesmo sexo

O papa Francisco encontrou um aliado em seu antecessor Bento 16 quando ele se posicionou a favor de uniões civis para casais do mesmo sexo, disse o pontífice em um novo livro que será lançado na Espanha. A obra está prevista para ser publicada na quarta-feira, mas seu conteúdo foi compartilhado antecipadamente nesta terça-feira com vários veículos, incluindo a Reuters.

Francisco tem confirmado a oposição da Igreja Católica aos casamentos LGBT, mas tem dito repetidamente que casais do mesmo sexo têm o direito de ser protegidos por leis de união civil. Uma maior abertura em relação à comunidade LGBT tem sido uma das marcas registradas de seu papado de 11 anos, mas Bento 16, um papa mais conservador, não era conhecido como simpático à causa. No entanto, Francisco disse que Bento o defendeu diante de um grupo não identificado de cardeais que o procuraram para reclamar das "heresias" do papa em relação a sua posição sobre uniões civis

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



UOLNoticias / 🏆 12. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Papa Francisco revela que foi usado para tentar evitar eleição de Bento XVIA declaração de Francisco é parte do livro de entrevistas 'El Sucesor', do jornalista espanhol Javier Martínez-Brocal, que será publicado em 3 de abril

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Papa diz que foi usado para tentar evitar eleição de Bento XVICIDADE DO VATICANO, 31 MAR (ANSA) - O papa Francisco revelou neste domingo (31) que no Conclave de 2005 foi 'usado' para tentar impedir que Joseph Ratzinger fosse eleito Pontífice.A declaração consta no livro de entrevistas com título origina

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Francisco celebra centenário do 'hospital do Papa'VATICANO, 16 MAR (ANSA) - Em uma agenda oficial neste sábado (16) com a comunidade do Hospital Pediátrico Bambino Gesù, o papa Francisco disse que 'não se recuperou' de saúde. Ele vem relatando um resfriado desde a última semana de fevereiro

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Papa Francisco pede fim da violência no Haiti e libertação de sequestradosPaís caribenho vive crise de segurança pública e política

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Papa Francisco faz apelo à paz no Haiti, vítima da violência de ganguesO papa Francisco 'acompanha com preocupação e dor' a situação no Haiti, onde gangues criminosas provocam o caos há semanas, e apelou à paz e à reconciliação. 'Acompanho com preocupação e dor a grave crise que afeta o Haiti e os episódios

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Preocupado com violência no Haiti, papa Francisco pede pazO Papa Francisco 'acompanha com preocupação e dor' a situação no Haiti, onde gangues criminosas estão semeando o caos há vários dias, e pede paz e reconciliação.'Acompanho com preocupação e dor a grave crise que afeta o Haiti e os episód

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »