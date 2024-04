Papa Francisco afirma que Bento XVI se tornou seu aliado em relação a parcerias civis para casais do mesmo sexo

Em um trecho de um novo livro que será publicado nesta semana, o papa Francisco afirma que seu antecessor, Bento XVI, virou seu aliado quando se posicionou a favor de parcerias civis para casais do mesmo sexo. O pedaço da obra foi visto pela agência de notícias Reuters nesta terça-feira, 2.

Durante o pedaço divulgado, Francisco confirma a oposição da Igreja Católica aos casamentos LGBT+, embora afirme repetidamente que os casais do mesmo sexo têm o direito de ser protegidos pelas leis de união civil. Bento VXI, não era conhecido por seu simpático à causa.No entanto, Francisco afirma que Bento o defendeu em um grupo de cardeais que se queixavam das 'heresias' do papa sobre parcerias civis entre pessoas do mesmo sexo. A revelação foi feita no livro em espanhol “Papa Francisco. O Sucessor: Minhas memórias de Bento XVI”, baseado em entrevistas com o jornalista Javier Martinez-Broca

